CIVITAVECCHIA – Si è concluso ieri il progetto estivo "Incontro con Lady Chef", organizzato dall' "IIS STENDHAL" e realizzato dall'Associazione Culturale "Le Radici e Le Ali", nell'ambito di attività del PNRR. Durante il laboratorio, presso il ristorante nostro associato Confcommercio Litorale Nord "Dolce e Salato" di Patrizia Manunza, giovani studenti di cucina, sala e pasticceria hanno preparato, servito e gustato un prelibato menù, dall'antipasto al dolce, scelto appositamente per loro dalla chef. L'evento si è concluso a tavola, tutti insieme: studenti, professori, organizzatori, il nostro referente territoriale Cristiano Avolio e la Preside Maria Federici, per vivere e testimoniare l'importanza di una scuola capace di offrire esperienze formative ed inclusive, anche d'estate.

La dirigente dell’Istituto Maria Federici ha dichiarato: «Un'attività che ha riscosso grande interesse nelle nostre studentesse e studenti, nata da una idea dell'Associazione Le radici e le ali nell'ambito di un progetto PNRR. Siamo riusciti a organizzare attività che hanno impegnato i nostri ragazzi anche oltre la fine delle lezioni e alle quali hanno partecipato con entusiasmo e impegno. Un grazie particolare a Federico D'Alessandris e a tutto il suo staff per la grande professionalità e sensibilità e alla chef Patrizia Manunza per la consueta disponibilità a collaborare con il nostro Istituto. Sono momenti di crescita, per una scuola "diversa" anche al di fuori delle aule».

