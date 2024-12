CIVITAVECCHIA – Si è svolto nei giorni scorsi il party "Graduation 2024 Manzi/Regina Elena" nella meravigliosa cornice del resort Brizi per festeggiare la conclusione del percorso formativo. Centosessanta presenti, tra alunni e docenti di terza media, che si sono scatenati tra balli e canti a bordo piscina. Gli organizzatori Laura Bilotti, Alessandro Rapacchietta, Maria Rosaria Aliberti e Ciro Corso, rappresentanti del consiglio d'istituto, insieme a Licata Fabiola, Scotti Rinaldi Maria, De Gaetano Angela, Serpe Antonio, Costantini Annalisa, Del Prete Cira, Buratti Sandra, Rossi Paola, rappresentanti di classe, hanno voluto fortemente creare una serata di aggregazione e di puro divertimento per una delle tante "notti prima degli esami". «Sarà la prima di una lunga serie di party? Lo scopriremo! Noi ce la metteremo tutta per i nostri ragazzi», dichiarano gli organizzatori.