MONTEFIASCONE - Sabato 14 dicembre dalle 11 alle 15 le operatrici e gli operatori di Consorzio Parsifal, Alicenova, Centro Nascita Montessori e Casa dello Spettatore aspettano le famiglie e gli operatori culturali, sociali ed educativi del territorio di Montefiascone, Viterbo e Tuscania per presentare le nuove attività di “Locanda Infanzia. Spazi, idee e attività per i bambini e la comunità educante”. Il progetto di educazione sperimentale all'aperto è vincitore del bando Comincio da zero – servizi educativi e di cura per la prima infanzia.

Locanda Infanzia si propone come polo innovativo per l'educazione all'aperto per la fascia 0-6, come spazio di ricerca e formazione aperto a genitori, insegnanti e educatori e come centro per il rafforzamento della comunità educante in dialogo con i soggetti privati e pubblici impegnati nella promozione sociale, culturale ed educativa destinata alle famiglie e all'infanzia.

Durante l'open day saranno presentate tutte le attività destinate ai bambini, agli adulti e alle famiglie: dai laboratori espressivi e ludopedagogici alle attività per il benessere genitoriale fino ai week end formativi destinati alla famiglie sul rapporto tra cultura e educazione per l'infanzia e alle feste in Locanda. Un calendario nutrito, diffuso in varie sedi - Montefiascone, Viterbo e Tuscania - e che durerà fino a giugno 2026 grazie alla proproga che l'impresa sociale Con i Bambini ha riconosciuto al progetto.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un'intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l'impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud. www.conibambini.org

Per informazioni è possibile contattare il numero 333 4954424.

