LADISPOLI - Istituto comprensivo Ladispoli 1 in udienza dal Papa. L'incontro, che ha riunito varie associazioni educative, ha avuto come tema centrale il ruolo della scuola nella costruzione di un mondo di pace e giustizia. Papa Francesco ha esortato studenti e docenti a «immaginare la pace», costruendo un mondo più giusto e fraterno con l’aiuto delle discipline scolastiche e della creatività dei giovani. «Se a scuola fate guerra tra di voi, se fate i bulli, state preparando la guerra, non la pace», ha ammonito, invitando la comunità scolastica a lavorare insieme per diffondere una cultura della responsabilità e dell’inclusione. Durante l’udienza, il Pontefice ha anche posto l’accento sull’importanza della famiglia come centro insostituibile per l’educazione e il dialogo. Ha invitato i presenti a evitare «una pedagogia distante», incoraggiando invece l’accoglienza e l’umiltà per affrontare le sfide globali con responsabilità. L’incontro si è concluso con l’appello di Papa Francesco a immaginare una scuola che sia una comunità viva, non un semplice contenitore. La delegazione dell’I.C. Ladispoli 1 ha vissuto questa esperienza come un momento di riflessione e crescita. «Le parole di Papa Francesco ci spingono a rafforzare il nostro impegno educativo- ha detto la preside, Antonella Mancaniello- Come scuola, siamo chiamati a essere un luogo di dialogo, rispetto e solidarietà, dove ogni bambino possa crescere in un ambiente che promuove la pace e l’inclusione. Questo incontro ci ricorda quanto sia importante lavorare insieme, docenti, famiglie e studenti, per costruire una comunità che valorizza ogni individuo».

«L’I.C. Ladispoli 1 torna a casa con un bagaglio ricco di ispirazione e motivazione - concludono dalla scuola - pronto a tradurre i messaggi di pace, speranza e collaborazione nelle sue attività quotidiane, per il bene di ogni studente e della comunità».

