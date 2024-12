L’istituto comprensivo Pio Fedi di Grotte Santo Stefano, nell’ambito del Pnrr 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica”, ha concluso, ieri, presso il parco Bicchi antistante la scuola secondaria, il percorso di teatro e scenografia con la messa in scena della rappresentazione dal titolo “La libertà non è stare sopra un albero”. È stata scelta la “libertà” per raccontare il passato, di oggi, di ieri e di un domani sempre più incerto, per ragionare e pensare su una parola che rappresenta qualcosa che non si può afferrare con le mani, qualcosa di astratto e di molto complesso, sia da descrivere che da spiegare.

«La libertà spesso calpestata e bistrattata!», come sottolinea il regista Sandro Nardi. I ragazzi dell’istituto comprensivo Pio Fedi hanno cercato di rappresentarla attraverso riflessioni e pensieri di filosofi, scrittori, autori e poeti. Un tema molto attuale e un concetto profondo dietro la parola “libertà” che è qualcosa che comprende diversi ambiti: libertà di pensiero, parola, religione, stampa, libertà politica e libertà di agire e di essere autonomi, per non essere mai “sottomessi” e liberi da pregiudizi.

La libertà non è stare sopra un albero è un reading corale: 17 allievi si sono confrontati attraverso un progetto di formazione teatrale, sperimentando con le vari discipline e dinamiche: recitazione, voce, corpo e con l’utilizzo della musica che sarà la colonna sonora di un viaggio poetico dove la “libertà” è protagonista.

Gli alunni di Grotte Santo Stefano e Graffignano sono stati gli attori e gli alunni di Celleno hanno creato invece la scenografia, oggetti di scena e costumi. Un laboratorio teatrale per stimolare i ragazzi a capire, riflettere e confrontarsi con un tema importante come la libertà, per imparare a guardare oltre, per avere sempre la consapevolezza di pensare, capire per crescere bene ed essere sempre se stessi.

«Si ringraziano tutti coloro che hanno permesso la messa in scena dello spettacolo: il regista Sandro Nardi, la tutor del progetto Rossana Della Casa, l’esperta di scenografia e costumi Ornella Mei, la truccatrice e acconciatrice Jessica Chessa, il tecnico audio Mauro Moretti, i collaboratori scolastici per l’allestimento, la dirigente scolastica Giovanna Diana, tutti i ragazzi e i genitori intervenuti», concludono dall’istituto Pio Fedi.

