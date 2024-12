ALLUMIERE - La Musica a scuola. Anche quest' anno l'associazione Amici della Musica entra nella scuola primaria di Allumiere di piazza Turati, con il progetto musicale “Le meraviglie della Musica” indirizzato al ciclo completo della scuola primaria: protagonisti del progetto sono infatti anche i piccoli di sei e sette anni,frequentanti la prima e la seconda classe. Il progetto, interamente curato dall'insegnante dell'istituto musicale “Rossano Cardinali”, Flavia Morra, ha come obiettivo principale un approccio ludico per arrivare ad una chiara conoscenza del suono e degli strumenti musicali.

Inoltre si propone di fare leggere e riprodurre la musica sia con la voce che con semplici strumentini.

Il progetto, iniziato in novembre,si concluderà a fine marzo ma già per Natale potremo assistere ad una partecipata manifestazione di tutti gli alunni della primaria.

Infatti il 17 dicembre alle ore 16,30 presso il parco del Risanamento, i bambini sotto l'attenta guida dell'insegnante Flavia Morra, ci porteranno nella magica atmosfera del Natale intonando i canti della nostra tradizione, preparati in questi mesi.

Il loro canto sarà la colonna sonora della simpatica tombolata organizzata dalle insegnanti della scuola primaria, il cui ricavato sarà devoluto a Il Ponte.

«L'associazione è orgogliosa di aver ripreso questo importante contatto culturale con la scuola e - spiega la presidente Stefania Cammilletti - ringrazia di cuore l'insegnante Flavia Morra che ha ridato vita a questo progetto nato tanti anni fa da un'idea del maestro Rossano Cardinali».

