CERVETERI - Le mense scolastiche del territorio etrusco diventano «più sane e sostenibili». Da qualche giorno i bambini non usano più piatti e bicchieri usa e getta ma «stoviglie in melamina e posate in metallo che saranno lavate con le nuove lavastoviglie in ciascuana mensa per essere riutilizzate il giorno successivo». A raccontare della novità il sindaco Elena Gubetti che evidenzia come la sua amministrazione abbia «dato grande importanza all'impatto ambientale nella preparazione della gara d'appalto per il servizio mensa». E così, ora, con la "nuova gestione", sul territorio, è stata progettata «una mensa sostenibile che promuove l'economia circolare sul territorio, utilizzando prodotti a km0. Abbiamo completamente rivoluzionato l'approccio a questo servizio fondamentale per migliaia di bambini e bambine della nostra città», ha aggiunto. I cibi saranno inoltre cucinati «in un centro cottura alimentato esclusivamente da pannelli solari» e i mezzi che trasportano i pasti nelle scuole «sono tutti elettrici», mentre i bambini «utilizzano solo stoviglie lavabili e acqua filtrata in caraffa. Un ringraziamento - ha concluso - speciale va a Vivenda Spa, che ha realizzato questo progetto in maniera eccellente».

