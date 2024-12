La sindaca Chiara Frontini e l'intera amministrazione comunale si congratulano con il giovane concittadino Alessandro Fabi, studente della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Pio Fedi di Grotte Santo Stefano, per l'ottimo risultato conseguito alla finale dei XXII Campionati italiani di astronomia. Una bellissima vittoria nella categoria Junior 1 del premio "Margherita Hack" quella conquistata presso il liceo scientifico statale Leonardo da Vinci di Reggio Calabria della quale andare fieri ed essere orgogliosi. «L'amministrazione - si legge nella nota - sarà onorata di conferire ad Alessandro Fabi un riconoscimento per il bellissimo successo ottenuto. In attesa di accoglierlo a Palazzo dei Priori il prossimo 22 maggio, rinnoviamo le nostre congratulazioni ad Alessandro, ma anche alla sua famiglia e alla scuola Pio Fedi che hanno sicuramente contribuito al raggiungimento di questo ambizioso e meritatissimo risultato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA