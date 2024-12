LADISPOLI - Hanno voluto ispirarsi alla storica tradizione parigina, nata a inizio del XX secolo, la "Course des Cafés", l'iconica corsa dei camierieri e delle camieriere con in mano un vassoio con un croissant, un bicchiere d’acqua e un caffè. Protagonisti: i ragazzi dell'istituto alberghiero ladispolano. Proprio come i concorrenti parigini, gli studenti e gli insegnanti del Di Vittorio, sono partiti da via Sironi e muniti di vassoio con acqua e caffè hanno percorso correndo le vie della città fino a raggiungere piazza Rossellini. Un modo per salutare l'anno scolastico in modo diverso e per far conoscere alla città le attività svolte dall'istituto.

Un'iniziativa nata dalla ricerca della professoressa Elisa Colombo, docente di scienze motorie, sulle possibili correlazioni tra l'attività fisico-sportiva e la ristorazione e organizzata con l'aiuto della professoressa Giovanna Albanese e della professoressa Emanuela Ottaviani. A plaudire all'iniziativa l'assessore alla Pubblica istruzione, Margherita Frappa che ha parlato del Di Vittorio come di «un'eccellenza del territorio», «una scuola viva» con un corpo docenti «eccezionale» e una dirigente scolastica pronta a «supportare le loro iniziative». Soddisfatta anche la dirigente scolastica, Vincenza La Rosa: «I ragazzi hanno dimostrato di saper interorizzare i valori dello sport, lo spirito di sacrificio, la solidarietà e l'amicizia». I vincitori sono stati premiati attraverso dei buoni offerti dagli stakeholder che hanno contribuito allo svolgimento della manifestazione dedicata alla memoria di Daniele Nica, studente di Sala dell’Istituto Alberghiero prematuramente scomparso il 9 luglio del 2016.

