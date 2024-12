BOLSENA - «La scuola di Bolsena è un’eccellenza del territorio ed un punto di riferimento per la comunità. A renderla tale è stato il costante e più che ventennale percorso del corpo docente, che con professionalità, dedizione, passione, ha costruito un ambiente di apprendimento sereno, coeso, ricco di apporti ed esperienze formative». Così, in una nota, i docenti della scuola della cittadina lacuale.

«La scuola di Bolsena - spiegano - è cresciuta negli anni all’interno dell’istituto comprensivo Grotte di Castro, dove ha contribuito ad elaborare il curricolo, tutti i protocolli per accoglienza ed inclusione, ed in generale tutti i percorsi fondanti dell’identità delle nostre scuole profondamente calate nel territorio. Questo perché tutte le scuole che formano l’istituto comprensivo sono legate alla realtà geografica che domina il nostro territorio, il lago di Bolsena, e profondamente ancorate a questa realtà». «La scuola di Bolsena non è un mero edificio da scorporare e aggregare ad altro istituto, con cui non condivide né la storia né la realtà territoriale. La scuola di Bolsena non è un mero tot di alunni da aggregare ad altri per ottenere la cifra “ottimale”. È una scuola con una netta identità comunitaria e condivisa con il territorio a cui appartiene, un patrimonio che va assolutamente preservato nella sua interezza e non disperso. I docenti di Bolsena chiedono fortemente di preservare l’integrità dell’istituto, come già richiesto da tutte le comunità del territorio, e che vengano rispettate e confermate le delibere del collegio docenti dell’istituto, del consiglio provinciale e del consiglio regionale che già si sono espresse a favore del mantenimento dell’integrità dell’istituto comprensivo di Grotte di Castro».

