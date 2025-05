CIVITAVECCHIA - Contro ogni luogo comune sugli adolescenti distratti o superficiali, arriva una lezione di maturità e consapevolezza dalla classe 3C dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica dell’IIS “Luigi Calamatta” di Civitavecchia. I ragazzi hanno conquistato il primo premio del concorso dedicato all’Educazione Civica promosso dall’Associazione “Amici di Giurisprudenza”, nell’ambito della Giornata per la Legalità organizzata dalla Rete di Scuole “G. Falcone”.

Il riconoscimento è stato conferito nel corso del convegno tenutosi il 23 maggio 2025 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università della Tuscia, a Viterbo. A rappresentare la classe, un gruppo di studenti accompagnati dai docenti Innocenzio Gallo e Emanuela Specchia, che hanno anche curato la revisione dell’elaborato. L’iniziativa ha preso vita grazie alla proposta e al coordinamento della professoressa Simonetta Paluzzi.

Al centro del lavoro premiato, un’originale riflessione sul corpo umano come strumento di legalità e di espressione positiva. Un concetto semplice, ma carico di significato: “Con il corpo possiamo ferire e offendere, ma anche compiere atti di volontariato. Scegliamo un abbraccio piuttosto che la violenza, un sorriso piuttosto che un’espressione di odio, una stretta di mano piuttosto che un pugno”.

Un messaggio che ha colpito la commissione giudicatrice, colpita dalla capacità dei ragazzi di trovare un comune denominatore tra le diverse forme in cui si manifesta la legalità, trasformando gesti quotidiani in simboli di rispetto e solidarietà.

Presenti nella foto ufficiale della premiazione gli studenti Lorenzo Campione, Giulio Ciosu, Gianluca Gargiullo, Mirko Gobbi, Manuel Leone, Adrian Misca, Alessio Moscardelli, Simone Perondi e Manuel Salladini, insieme ai loro insegnanti Innocenzio Gallo e Emanuela Specchia.

Una testimonianza concreta di come la scuola possa essere luogo di crescita non solo tecnica, ma anche umana, e di come i giovani possano – e vogliano – essere protagonisti del cambiamento sociale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA