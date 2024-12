Nell'ambito delle celebrazioni per i 45 anni dalla fondazione, l’Università della Tuscia organizza, martedì 12 novembre alle ore 9:30, presso la Sala Regia del Comune, una giornata di approfondimento e studio dal titolo “45 anni dell’Università degli Studi della Tuscia: passato e futuro di un’istituzione al servizio del territorio”. L’evento mira a mettere in evidenza il ruolo svolto dall’Ateneo per il territorio, attraverso i contributi di studiosi che hanno preso parte a questa lunga storia. La narrazione si snoderà dall’istituzione della Libera Università della Tuscia fino ai recenti sviluppi dell’Ateneo viterbese.

La scelta di organizzare l’incontro in Comune non è casuale: fu proprio qui che si tenne la cerimonia inaugurale dei corsi di laurea dell’Università, un segno del legame profondo tra l’Ateneo e il territorio.