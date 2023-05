Lunedì prossimo alle ore 16,3 0 presso l’aula Blu dell’Università degli Studi della Tuscia (Polo di Agraria, Blocco B, piano 2 – Via San Camillo de Lellis) il Polo bibliotecario tecnico-scientifico, nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Autore”, presenta il libro: Guida al paesaggio vegetale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Piante, vegetazione, ecosistemi di Goffredo Filibeck, Laura Cancellieri e Leonardo Rosati. Moderano l’evento la professoressa Anna Scoppola e la dottoressa Rosella Lisoni. Il volume nasce da un accordo di collaborazione scientifica tra il dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (Dafne) dell’Università degli Studi della Tuscia e l’ente Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), edito dal Parco. Dal 2013 gli autori studiano la componente vegetale del Parco Nazionale, che proprio quest’anno festeggia un secolo dall’istituzione. L’esperienza acquisita in 10 anni di meticolose ricerche ed esplorazioni scientifiche è confluita in un libro divulgativo ma estremamente dettagliato: Guida al paesaggio vegetale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Piante, vegetazione, ecosistemi. Il volume descrive e permette di riconoscere i differenti tipi di vegetazione che popolano i paesaggi del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ed è arricchito dalla descrizione di 10 itinerari escursionistici, che guidano il lettore all’analisi delle differenti comunità vegetali descritte nella Guida.

L’analisi della vegetazione diviene strumento di comprensione della biodiversità e dell’ambiente che ci circonda: le piante infatti giocano un ruolo fondamentale nella protezione del suolo, ospitano e forniscono nutrimento alle specie animali, determinano i microclimi in cui vivono gli altri organismi. Attraverso l’osservazione delle piante selvatiche e delle loro naturali consociazioni, è possibile ricostruire le caratteristiche dell’ambiente e la storia geologica ed umana del paesaggio.

