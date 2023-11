BAGNOREGIO - Inaugurato l’asilo nido l’Oasi dei piccoli e, per il primo giorno nella nuova struttura, il sindaco Luca Profili, ha voluto fare visita alle bravissime Jessica, Roberta, Aurora, Elena e tutti i bambini e le bambine.

«Un altro passo avanti importante per le famiglie bagnoresi, che da oggi potranno usufruire della mensa, di uno spazio nuovo, di arredamento nuovo. Un lavoro importante portato avanti grazie alla grande competenza e collaborazione con la Cooperativa Sociale Il quadrifoglio da anni specializzata in questo settore», spiega il primo cittadino.

«Voglio ringraziare le ragazze di cuore per aver sempre creduto a questo progetto, tutti gli uffici comunali in particolare il responsabile del settore amministrativo Diego Centi, tutti gli operai, l’amministrazione comunale tutta, aggiunge Profili. «Oggi si apre una nuova storia, che cercheremo di migliorare e potenziare ulteriormente. Un’opportunità importante per le famiglie della nostra città, che avrà ricadute positive per il benessere delle famiglie stesse e la crescita dei bambini».

«A chi dice che pensiamo solo a turisti e Civita, preferiamo sempre rispondere con i fatti, convinti che grazie alle risorse provenienti dal turismo, tutti i nostri cittadini possano trarne grandi vantaggi», conclude i sindaco Profili.

