VALLERANO - Inaugurata la nuova ala del plesso scolastico dell’istituto Falcone e Borsellino al termine della costrizione ex novo di una struttura che è andata ad aggiungersi alla preesistente.

I lavori, realizzati grazie a un contributo ministeriale di 832mila euro, hanno consegnato alla scuola primaria e a quella secondaria di primo grado quattro nuove aule, grandi, moderne, confortevoli e alimentate a pannelli solari, nell’ottica della sostenibilità e del risparmio energetico. Due sono già utilizzate come aule didattiche, una è stata individuata come nuova aula magna e l’ultima come aula laboratorio.

Inoltre, gli interventi hanno riguardato anche l’area verde, con la pineta comunale che è diventata, per due terzi, di pertinenza dell’istituto, per dare ai ragazzi spazi ampli e sicuri per le loro attività in esterno. Alla cerimonia di questa mattina, oltre al sindaco, Adelio Gregori, e alla dirigente scolastica, Emilia Conti, hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Enrico Panunzi, le referenti di plesso, Federica Cencioni, Anna Marina Bocchino, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Luca Poleggi, i consiglieri comunali, Gianluca Gregori e Ivano Antonozzi, e il comandante della stazione dei Carabinieri di Vallerano – Vignanello, Salvatore Flauso. Durante l’incontro, oltre ai saluti delle autorità, gli studenti hanno voluto dare un loro contributo, cantando l’inno di Mameli, accompagnandolo con la lingua dei segni, frutto di un progetto formativo al quale hanno recentemente partecipato e voluto dall’assessora alle politiche sociali, Ilenia Pizzi, nell’ottica dell’inclusività.

Sono stati anche lanciati in aria dei palloncini con appesi di messaggi di pace, nella speranza che questi piccoli semi possano far nascere degli spunti di riflessione in chi li leggerà. Dopo il taglio del nastro, il parroco padre Mauro Bertoli ha impartito la benedizione e ha donato un quadro con la Madonna del Ruscello, patrona dei donatori di sangue del Lazio, che è stato posizionato in una delle nuove aule. «L’amministrazione comunale – commenta il sindaco Adelio Gregori – ha voluto anche donare a tutti i ragazzi una copia di due libri scritti da Giuseppe Gradini, scrittore affermato e vincitore di numerosi riconoscimenti, che molti valleranesi ancora oggi ricordano con affetto per essere stato uno degli storici insegnanti del nostro paese».

«Il risultato che abbiamo raggiunto, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico – conclude il primo cittadino -, è per tutti noi è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo consegnato ai nostri ragazzi e a tutto il personale scolastico una struttura moderna e in linea con i loro bisogni. Abbiamo praticamente raddoppiato gli spazi didattici, realizzando da zero un nuovo edificio. Lo abbiamo fatto con fondi ottenuti precedentemente alla tornata di finanziamenti Pnrr che hanno catalizzato la giusta attenzione delle direzioni ministeriali. Ma, grazie anche alla competenza e alla perseveranza dei nostri tecnici comunali, siamo riusciti a portare a termine dei lavori così essenziali, soprattutto se pensiamo a quanto abbiamo tutti vissuto sotto la pandemia da Covid, quando questioni come il distanziamento avevano interferito direttamente con il normale svolgimento delle attività didattiche. Non è una cosa da poco costruire una nuova scuola. Dobbiamo oggi essere orgogliosi e guardare avanti verso i nuovi obiettivi che ci siamo dati. A partire dall’asilo nido, in fase anche questo di realizzazione».

