RONCIGLIONE – L’Iis A. Meucci di Ronciglione chiude gli open days per l’orientamento e le iscrizioni al nuovo anno scolastico con 250 nuovi iscritti ed un’offerta formativa ampliata, grazie alla realizzazione di una nuova classe di liceo classico e una di liceo economico sociale a curvatura criminologica.

«Un risultato che da primo cittadino non può che rendermi orgoglioso e che dà prestigio al nostro territorio – ha commentato il sindaco Mario Mengoni con soddisfazione –. Rivolgo i miei più sentiti complimenti e quelli di tutta l’amministrazione comunale alla dirigente scolastica Laura Pace Bonelli e a tutto lo staff dell’istituto, un vero fiore all’occhiello che gioca un ruolo chiave in materia di formazione nella bassa Tuscia. L’avvio di una nuova classe di liceo classico e una di liceo economico sociale - ha detto il primo cittadino di Ronciglione - segna un ulteriore passo avanti per un Istituto da sempre vocato alla formazione scientifica, ma che ha saputo rinnovarsi ed ascoltare le esigenze del territorio aprendosi anche ad altri indirizzi».

«I numeri raggiunti con le nuove iscrizioni sono importanti e lo sono ancora di più se li rapportiamo ad un istituto superiore non professionale ma liceale», ha aggiunto il sindaco.

«Questi dati presuppongono il bisogno di ulteriori investimenti su questo importante istituto – ha concluso il sindaco Mengoni – che deve essere tenuto in alta considerazione nel momento in cui si effettuano scelte politiche a livello provinciale rispetto alla programmazione scolastica del territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA