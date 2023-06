TARQUINIA – Il Lions club Tarquinia dona all’IC “Ettore Sacconi” materiali ludico-didattici per stimolare la percezione neuro-sensoriale e l’attività motoria ai due plessi della scuola dell’infanzia dove è prevista, con i fondi del Pnrr, la realizzazione di due aule sensoriali. Oltre ai due pannelli per attività sensoriale in stile Montessori, già consegnati in occasione del concorso “Un poster per la pace”, il Lions Club Tarquinia ha messo a disposizione percorsi sensoriali composti da piastrelle e “riverstones” che stimolano la percezione tattile, ricci di equilibrio, cubi luminosi che cambiano colore, sfere tattili luminose, cubi sonori e un proiettore laser per riprodurre un cielo stellato e i pianeti. “Sono molto soddisfatta per il nuovo obiettivo raggiunto in questo anno lionistico, che ho incentrato su progetti a sostegno dei bambini e dei giovani – afferma la presidente Laura Voccia –. Iniziative che hanno spaziato dalla cultura all’arte, dalla formazione scolastica all’ambito sanitario. Ringrazio le scuole, nelle figure dei presidi, del personale amministrativo e docente, e le famiglie degli studenti per aver sempre collaborato e accolto con grande entusiasmo i “service” proposti. Rivolgo poi un plauso ai soci, perché il loro prezioso supporto ha permesso la realizzazione di tutte le attività che avevamo programmato. Sono quindi orgogliosa della forza dimostrata dal Lions Club Tarquinia, consapevole che è possibile fare ancora tanto in futuro per la nostra città e la sua comunità”.

