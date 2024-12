CAPRAROA - L’amministrazione comunale, su iniziativa dell’assessorato alle Politiche sociali, dona materiale didattico e giochi alla scuole. Un gesto di sostegno tangibile all’istruzione e alla formazione dei giovani. Promuovere un ambiente educativo più ricco e inclusivo per i bambini e i giovani studenti, offrendo loro risorse aggiuntive per favorire il loro sviluppo e apprendimento. È questo l’impegno preso dal comune di Caprarola, riconoscendo che investire nelle generazioni future è investire nel futuro stesso della società. Le scuole nido, infanzia primaria e secondaria, e l’istituto delle suore Divino Amore i beneficiari di questa iniziativa. «Il nuovo materiale didattico offrirà al personale educativo e scolastico un prezioso supporto per arricchire il loro lavoro quotidiano, consentendo ulteriori opportunità di approfondimento e fornendo strumenti pratici per favorire lo sviluppo completo delle potenzialità dei nostri giovani. Grazie alla dedizione e alla professionalità del personale, i nostri ragazzi potranno beneficiare di un ambiente educativo arricchito, capace di promuovere in modo equilibrato le loro capacità sociali, cognitive, emotive, affettive e relazionali”, sottolinea l’assessora alle Politiche Sociali Carmela Tossini».

