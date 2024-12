CIVITAVECCHIA – L’Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Luigi Calamatta" di Civitavecchia rende noto che il 13 novembre avrà luogo un importante incontro con l’onorevole Pietro Grasso, incentrato sul tema della lotta alla criminalità e sulla diffusione della cultura della legalità. L’evento si terrà presso l'aula Renato Pucci con il patrocinio del comune di Civitavecchia e vedrà la partecipazione di studenti e docenti dell’istituto e rappresentanti delle istituzioni locali.

Questo incontro è parte di un progetto sulla legalità, che il Calamatta porta avanti da anni in collaborazione con la segreteria dell’onorevole Grasso, e mira a sensibilizzare i giovani e la comunità sui valori della giustizia e della responsabilità civile. Grazie all’esperienza e all’impegno dell’onorevole Grasso, già magistrato antimafia e Presidente del Senato, si offrirà ai partecipanti, un’occasione unica di approfondimento e di confronto sulle tematiche relative alla prevenzione della criminalità organizzata e alla tutela della legalità nel nostro Paese.

«Sono orgogliosa di come l'Istituto Luigi Calamatta abbia sviluppato e sostenuto negli anni il progetto 'Per la Legalità', collaborando con figure di grande autorevolezza come l'onorevole Pietro Grasso. Il nostro obiettivo – ha detto il dirigente scolastico Giovannina Corvaia – è promuovere una cultura della legalità tra i giovani, creando occasioni di riflessione e dialogo che possano ispirarli a diventare cittadini consapevoli e responsabili. L'organizzazione di questo evento è una grande soddisfazione per tutta la comunità scolastica, che è riuscita a ripetere l’incontro già avvenuto in passato, questa volta rivolto in maniera esclusiva alla nostra scuola. L’evento ha lo scopo di rafforzare il grande coinvolgimento che solo l’Onorevole sa trasmettere ai giovani circa il significato di giustizia e legalità. Ringrazio le docenti Chiappetta e Paluzzi che da anni lavorano al progetto e si sono prodigate per la realizzazione e la riuscita dell’evento».

©RIPRODUZIONE RISERVATA