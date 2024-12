CERVETERI - Alunni del Giovanni Cena protagonisti del progetto "Conosciamo il nostro bosco" proposto dall'associazione Scuolambiente. A essere coinvolti sono stati gli studenti delle classi 1a, 1b, 1c e 1d della scuola secondaria di primo grado. «Gli incontri molto coinvolgenti e partecipati - hanno raccontato in prima persona gli studenti -saranno seguiti in primavera da uscite didattiche che prevederanno la visita al bosco e lo svolgimento di ecolaboratori che consentiranno di arricchire in modo esperienziale le conoscenze acquisite. A fine anno le nostre classi presenteranno un lavoro multimediale che sarà condiviso con la dirigenza e le istituzioni locali con l'auspicio che noi ragazzi, cittadini responsabili, possiamo dare un prezioso contributo e uno stimolo agli adulti a prendersi maggior cura del bene comune, nell’ ottica del rispetto e dell’ impegno, perché come dice il proverbio: "L'unione fa la forza"».

©RIPRODUZIONE RISERVATA