LADISPOLI - Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 che, anche quest’anno, ha partecipato con entusiasmo, insieme ad altre scuole della città, alla 14ª edizione del concorso legato alla tradizionale Sagra del Carciofo, intitolato per l’occasione “I ricordi della sagra”. La cerimonia di premiazione si è in una gremita piazza Rossellini, alla presenza delle autorità cittadine, tra cui l’assessore all’istruzione Margherita Frappa, e di tanti studenti e famiglie: protagonisti dell’evento sono stati gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’IC Ladispoli 1, che hanno preso parte al concorso nelle diverse categorie artistiche e letterarie, esprimendo la propria creatività attraverso poesie, temi e disegni ispirati ai ricordi e alle emozioni legate alla storica manifestazione ladispolana. Tra i premiati dell’Istituto Comprensivo: Gabriele Belfiore (classe 1C) – poesia; Audrey Elizabeth Federico (classe 3C) – tema; Fabio Massimo Pilia (classe 2A) – disegno; Ludovica Funari (classe 1A) – disegno; Diego Savarese (classe 2C) – poesia; Elisa Gherca (classe 3B) – disegno; Gioele Scapeccia (classe 2A) – disegno. Tutti loro hanno ricevuto un attestato di merito per l’impegno, la fantasia e l’intensità espressiva dimostrata nei propri elaborati. L’iniziativa ha visto una partecipazione sentita da parte degli studenti della scuola secondaria, che hanno accolto il concorso come un’occasione preziosa per riflettere sulle tradizioni del territorio e per raccontare, attraverso parole e immagini, le proprie emozioni legate alla Sagra del Carciofo, evento identitario della città. «Siamo felici che i nostri alunni siano stati premiati - ha detto la dirigente scolastica, Antonella Mancaniello - Questo concorso rappresenta un bel momento di valorizzazione delle eccellenze e delle radici culturali del nostro territorio. Complimenti a tutti i partecipanti!” Un plauso va anche ai docenti che hanno accompagnato e sostenuto i ragazzi nella realizzazione dei lavori, contribuendo a rafforzare quel legame tra scuola, cultura e comunità che rappresenta uno degli obiettivi fondanti dell’I.C. Ladispoli 1».

©RIPRODUZIONE RISERVATA