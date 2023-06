MONTEFIASCONE– A Zepponami c’è aria di festa. Per le strade si odono voci di bambini che cantano.

Le voci provengono dallo spazio esterno dell’oratorio della parrocchia. Sono gli alunni della scuola primaria a tempo pieno “Leonardo Da Vinci” di Zepponami, che salutano l’anno scolastico con una manifestazione di canti, balli e recite, anche in inglese. Cantano e ballano sulle note di musiche che raccontano l’acqua. Sì! Perché loro hanno svolto un percorso didattico interdisciplinare il cui filo conduttore è stato “L’acqua” e il cui motto è “Tutti per uno, acqua per tutti!”. Attraverso le attività del percorso i ragazzi hanno acquisito la consapevolezza che l’acqua è un bene comune da cui ricavare energia e come tale deve essere rispettato e quindi consumato con parsimonia e tutelato dagli inquinamenti. Gli alunni sono andati alla scoperta dell’acqua presente nel nostro territorio. Per primo hanno visitato il lago, luogo di grande divertimento estivo e, osservandolo da un altro punto di vista, hanno scoperto la sua flora e la sua fauna; successivamente il Parco di Turona, con le incantevoli e magiche cascate del “Bucine”.

Si sono improvvisati giornalisti; hanno giocato con le parole e con le note diventando poeti, scrittori e cantanti.

La manifestazione si è conclusa con la canzone “Gente di mare” riadattata dagli alunni della classe 4 dal titolo “Gente di lago”. «Si ringraziano i genitori - dicono le insegnanti della primaria di Zepponami - per aver partecipato, le insegnanti tutte che hanno preparato gli alunni in modo esemplare e il parroco don Domenico Bandini per aver messo a disposizione lo spazio esterno della parrocchia».