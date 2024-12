SORIANO NEL CIMINO - Una giornata dedicata al rispetto per gli alberi e per la natura. «Per i piccoli studenti della scuola primaria è stata una giornata ricca di emozioni».

A dirlo il sindaco Roberto Camilli e l’assessore all’Istruzione Rachele Chiani. «Presso la biblioteca comunale sono stati letti brani e poesie, dedicati agli alberi. In questa giornata speciale, come da tradizione i bambini della prima elementare hanno piantato un albero di ulivo, che potranno veder crescere nello spazio esterno dedicato alla lettura». L’ammiinistrazione comunale ringrazia «i bambini, le insegnanti, la scuola, la Sam e il punto vendita “Risoluti Paola tutto per l’agricoltura” che ha gentilmente donato la pianta ai ragazzi e alla biblioteca».

