Il polo educativo “Zero sei Primi Passi” è una realtà che opera a Viterbo sin dal 2014, ed ogni anno siimpegna a rinnovare la proposta educativa valutando e maturando un progetto che segue le linee guida ministeriali, per una attenta osservazione del bambino che sta al centro del processo educativo ed è protagonista attivo.

Un gruppo di lavoro formato da educatrici motivate, che promuovono una metodologia di insegnamento e apprendimento di tipo laboratoriale, dove si opera individualmente o in gruppo nell’affrontare problemi e difficoltà.

Il risultato finale di questa attività, con cadenza annuale, si conclude con una mostra, che viene ospitata nella struttura di via Romiti e che mette in evidenza la capacità che i bambini sviluppano con questa medotologia.

“Un viaggio lungo un anno” è il titolo della programmazione che venerdì scorso, 26 maggio, si è conclusa con l’esposizione dei lavori.

Il viaggio virtuale partito da Pisa, Roma,Venezia si sposta in Oriente Cina-Giappone, Africa, Kenya, Egitto, America, New York, Messico, Brasile, per poi concludersi in Francia, Olanda, Inghilterra. Per ogni Paese visitato, oltre agli elaborati grafici, i bambini hanno sperimentato cibo e tradizioni locali con attività didattiche a tema, un vero e proprio viaggio tra i continenti. Con questo spirito di apertura verso il mondo, queste attività sono state accompagnate da un laboratorio linguistico tenuto da una educatrice di madre lingua. Un percorso formativo d’eccellenza, insomma.

«La mostra ha riscosso notevole successo ed apprezzamento dai visitatori e dai genitori dei piccoli artisti, molto gradito dalle educatrici che hanno lavorato al progetto», rivelanoo le educatrici di “Primi Passi”.