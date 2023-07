ACQUAPENDENTE – Si è concluso il 30 giugno, dopo quindici intensi giorni di divertimento e formazione, il grest di Acquapendente, a cui hanno partecipato 110 bambini e 90 ragazzi.

Il parroco, insieme agli altri sacerdoti e alle catechiste, ha organizzato attività a cui tutti hanno partecipato attivamente e con interesse.

«Abbiamo trascorso del tempo insieme in oratorio e fuori – raccontano gli animatori – instaurando una bella amicizia tra animatori e bambini, grazie a canti, balli e giochi. Il tutto si è ulteriormente rafforzato durante l’organizzazione dello spettacolo conclusivo». Il 28 giugno, infatti, i partecipanti si sono esibiti in piazza Girolamo Fabrizio, di fronte a genitori, parenti, amici e cittadini, mostrando il frutto dell’impegno messo in campo durante il Grest. L’amministrazione comunale ha ringraziato e rivolto i propri complimenti a promotori e partecipanti, sottolineando l’importante funzione educativa e sociale di questa attività di inizio estate.

Tra le iniziative svolte, il 15 e il 19 giugno gli animatori hanno partecipato a due interessanti conferenze formative. La prima sul tema delle dipendenze, tenuta dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Montefiascone, Maggiore Antonino Zangla; la seconda da Don Alberto Canuzzi, che ha dialogato con i presenti e testimoniato la sua vocazione nella comunità del Ceis. Quindi, il 22 giugno sempre in oratorio, si è svolto un incontro di formazione e sensibilizzazione per bambini e animatori, sulla tutela degli animali con l’Enpa, la cui sezione locale è molto attiva ad Acquapendente.

Poi non sono mancate le uscite. Il 21 giugno i bambini dalla terza alla quinta classe della scuola primaria, accompagnati dal parroco e dagli animatori, si sono recati al Centro Aviazione dell’Esercito di Viterbo dove, guidati da un generale, un tenente ed ex militari, hanno visitato la sala museale dell’Aviazione, dove hanno ammirato gli elicotteri e provato il brivido della simulazione di volo.

Quindi, il 26 giugno tutti gli animatori hanno trascorso una giornata al parco divertimenti Mirabilandia di Ravenna. Infine, il 29 giugno gli animatori delle classi quarte della scuola superiore hanno visitato l’Isola Bisentina sul Lago di Bolsena, immergendosi in un ambiente incantevole e molto interessante dal punto di vista culturale, naturalistico e religioso.

«Un’esperienza che rimarrà nel cuore di tutti – concludono gli animatori – dai più piccoli ai più grandi. Grazie alla Parrocchia, al Comune e a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato per la riuscita di tutte le iniziative organizzate».