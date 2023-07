CASTIGLIONE IN TEVERINA– Si è chiuso nei giorni scorsi con una grande festa nella sede della scuola a Castiglione in Teverina, il corso 2021/2022 di Intrecci, l’Accademia di alta formazione di sala fondata dalle Sorelle Cotarella, Dominga, Marta ed Enrica. Un momento di prova finale per i 24 diplomati che è stato anche un’occasione di confronto e di condivisione con moltissimi “amici” del’Accademia, tra cui chef e professionisti di sala stellati, giornalisti, rappresentanti istituzionali, partner e sponsor della scuola. Gli ospiti hanno partecipato al pranzo organizzato presso la sede dell’Accademia, il cui servizio è stato totalmente gestito dagli studenti di Intrecci, con un menù curato dallo chef Daniele Lippi di Acquolina, ristorante due stelle Michelin della Capitale. «I giovani studenti, dopo un anno di preparazione teorica e pratica e stage in selezionati ristoranti in Italia e all’estero sono già tutti occupati – ha spiegato Marta Cotarella, direttrice dell’Accademia –. In un momento come quello attuale, in cui è un dato di fatto la carenza di personale nel settore ristorazione, intendiamo dare una risposta concreta, fondata sulla qualità della preparazione, nella consapevolezza che la professionalità faccia la differenza». E mentre i diplomati del corso 2021/2022 chiudono con soddisfazione il loro percorso di formazione, sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso, il settimo, che si aprirà il 4 settembre prossimo. I 25 selezionati studenti trascorreranno sei mesi nel campus di Intrecci per la parte teorico-pratica, quindi avranno l’opportunità di svolgere altri 6 mesi di stage in affermati ristoranti, sia in Italia che all’estero. Per iscriversi al corso è necessario essere diplomati e avere un’eta compresa tra i 18 e i 30 anni. L’accesso è subordinato ad un colloquio conoscitivo e motivazionale.