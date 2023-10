FIUMICINO - 657 alunni appartenenti a tutti gli ordini di scuola, dall’infanzia alle medie, trasformati in “piccoli scienziati” a caccia di microplastiche: è questo il primo bilancio del progetto PCSI che ha coinvolto l’Istituto Comprensivo “Porto Romano” di Fiumicino.

Il Plastic Crime Scene Investigation, un monitoraggio della quantità e della qualità delle microplastiche elaborato dalla dr.ssa Raffaella Bullo dell’Università Politecnica delle Marche e della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, ha coinvolto proprio tutti: a partire dai più piccoli fino ad arrivare ai “grandi”, gli studenti sono diventati protagonisti di questo progetto di Citizen Science che da semplici spettatori li ha trasformati in parte attiva della comunità scientifica e della ricerca.

Per questo la “Porto Romano” è stata eletta “scuola pilota” del progetto PCSI che che avrà uno spazio tutto suo nel contesto della V edizione del Tevere Day, presentata ieri lunedì 2 ottobre nella Sala Giulio Cesare del Campidoglio, a Roma.

Tantissime le iniziative in programma per celebrare il più grande evento dedicato al Tevere: passeggiate culturali, aperture straordinarie dei musei, attività sociali, sportive, artistiche, musicali ed enogastronomiche, e poi tante occasioni per il monitoraggio delle microplastiche. Un appuntamento da non perdere per tutti i “piccoli scienziati” impegnati per la salvaguardia del territorio.

Dal 6 all’8 ottobre, infatti, sarà possibile partecipare al progetto PCSI sulle acque del Tevere nei pressi di Castel Sant’Angelo con l’utilizzo dei mezzi nautici del Nucleo Sommozzatori. Nelle attività di campionamento saranno coinvolti cittadini comuni, soprattutto ragazze e ragazzi in età scolare, che parteciperanno in tutto e per tutto nella fase di campionamento e preparazione dei campioni per il laboratorio. Ma il Tevere Day non si ferma certo alla Capitale: dal 2019, anno della sua costituzione, è diventato sempre più rilevante e inclusivo, allungandosi fino ai Comuni del Lazio lambiti dal Tevere, da Nazzano, fino a Ostia e Fiumicino: un percorso di 84 chilometro che, oltre ad essere un momento di festa, rappresenta anche uno spunto di riflessione, di denuncia e di azione concreta, grazie agli innumerevoli eventi, idee e progetti di valorizzazione dedicati a uno dei fiumi più importanti al mondo.