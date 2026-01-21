LADISPOLI - Ragazzi dell’alberghiero conquistati da Francesco D’Assisi. Gli studenti hanno partecipato al musical “Forza venite gente” che continua da decenni a conquistare pubblici di ogni età grazie ad una storia coinvolgente, a musiche emozionanti e temi universali che parlano a tutti. «A rendere particolarmente appassionante il musical - ha commentato il professor Alessandro Manfridi, docente di Religione e promotore dell’iniziativa all’istituto “Di Vittorio” insieme al collega Salvatore Senese - il doppio piano di lettura dell’opera: da un lato quello storico, che ricostruisce il contesto e il tempo in cui visse Francesco, dall’altro una dimensione universale, basata sul rapporto padri-figli, tema trasversale e sempre attuale, condiviso da tutte le generazioni e particolarmente sentito dai giovani di ogni tempo». Al centro, il personaggio di San Francesco e la sua radicale scelta di vita capace di interpellare ancora le coscienze e di emozionare chiunque abbia il desiderio di mettere in discussione la propria esistenza aprendola, con coraggio, alla possibilità di strade nuove e cammini più autentici.

