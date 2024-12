LADISPOLI - L’Ilaria Alpi partecipa alla Festa dell’albero per la legalità promossa da Scuolamente e dedicata ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, vittima della mafia. Le classi della Primaria 2° A 3° A - C - D , 4 C - E e 5° C e le classi della Secondaria 1° e 2° E, scortate dalla Protezione civile comunale Avalon, hanno raggiunto il “Giardino Angelo Vassallo” dove sono state accolte dalle Autorità cittadine e dai volontari di Scuolambiente. Dopo una breve introduzione dell’associazione Libera che ha spiegato la motivazione dell’iniziativa, gli studenti hanno dato vita ad una serie di esibizioni con canti, poesie, cartelloni esplicativi, pensieri e riflessioni alle quali si sono alternate le piantumazioni degli alberi, un leccio un ginkgo biloba e un frassino, a cura di Rosario Sasso di Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord.

L’iniziativa organizzata da Scuolambiente in collaborazione appunto con Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord ha avuto il patrocinio della Regione Lazio, dell’Arsial, e dallo stesso Comune di Ladispoli.

«Voglio ringraziare le insegnanti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa lavorando con i ragazzi per preparare queste belle esibizioni», ha detto la presidente di Scuolambiente Maria beatrice Cantieri. «L’Associazione Libera, l’artista Lulù, la Protezione civile Avalon e AS.VO.CE e NOGRA (Nucleo delle Guardie Zoofile) e la Polizia locale per la collaborazione e naturalmente tutti i volontari di Scuolambiente e di Salviamo il Paesaggio sempre disponibili ed efficienti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA