FIUMICINO - Un modo diverso di andare a scuola quello proposto stamattina ai bambini ed ai genitori che hanno partecipato all’iniziativa “Piedibus”, organizzata dalla Pro Loco Maccarese/Fregene e patrocinata dal Comune di Fiumicino. La prima di sei giornate durante le quali i piccoli alunni dell’I.C. Marchiafava, accompagnati da insegnanti, genitori e scortati dagli operatori di Protezione civile, hanno percorso tutti insieme circa un km per raggiungere la scuola. In cima al corteo il vicesindaco, Giovanna Onorati ed in rappresentanza del Consiglio comunale, il consigliere Massimiliano Catini.

Un piccolo passo per avvicinare i bambini al mondo dell’educazione civica e della sostenibilità ambientale, coinvolgendoli in un’esperienza diretta che rimarrà loro impressa. Patrociniamo questo progetto con grande soddisfazione, perché sono iniziative li che consentono la socializzazione tra bambini e genitori, confermando la presenza costante dell’amministrazione ai in un territorio molto vasto come quello odi Fiumicino. Buona passeggiata a tutti», ha concluso Onorati.