CIVITAVECCHIA – Si è concluso in grande stile il progetto di Educazione Civica “La libertà di stampa e di pensiero” ideato dalle professoresse Pamela Pierotti e Antonella Licitra dell’istituto Superiore Via dell’immacolata,47 di Civitavecchia.

I ragazzi del IVB del liceo delle Scienze Umane hanno avuto il privilegio di intervistare la giornalista parlamentare di SKYTG24, Daria Paoletti che con entusiasmo ed estrema disponibilità ha accettato l'invito degli studenti e si è recata presso il liceo cittadino.

«Il progetto - dichiarano – le professoresse è stato ideato collegialmente in un’ottica di trasversalità dei contenuti studiati nelle discipline storiche, filosofiche e sociologiche. La classe è stata divisa in quattro gruppi, tutti comunque sono partiti dell’art. 21 della nostra Costituzione. Un primo gruppo ha affrontato l’argomento dal punto di vista storico partendo dai periodi rivoluzionari approfondendo l’importanza del concetto di libertà dell’epoca. Un secondo gruppo ha affrontato l’aspetto della libertà di stampa negata analizzando l’organizzazione di reports sans frontieres, un terzo gruppo i mezzi di comunicazione di massa e analisi dei quotidiani. Un quarto gruppo ha svolto una ricerca e riflessione sui giornalisti che hanno perso la vita svolgendo la propria professione. A conclusione ogni gruppo ha realizzato uno spot pubblicitario a favore della libertà di stampa».

È stato un progetto lungo e ambizioso «che ha visto i nostri studenti – hanno aggiunto - impegnati per l’intero anno scolastico ma, consapevoli delle loro capacità avevamo sin da subito la certezza che sarebbe stato un “viaggio” entusiasmante e altamente formativo».

Soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Roberto Ciminelli il quale ha condiviso sin da subito l’impianto progettuale ideato dalle docenti, manifestando altresì l’importanza di avere avuto una professionista del settore a disposizione dei nostri studenti come momento altamente formativo e di crescita per gli stessi.