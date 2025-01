TARQUINIA - Sono ufficialmente iniziate le giornate di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, pronti a scegliere il percorso di studi per il prossimo anno scolastico.

Tra le numerose opportunità, spicca l'indirizzo Cat (Costruzioni, Ambiente e Territorio) dell'Istituto “Vincenzo Cardarelli”, che invita studenti e famiglie a visitare la scuola durante le giornate di apertura previste per domenica 19 gennaio, e sabato 1 febbraio 2025 . L'indirizzo Cat offre una formazione unica e innovativa, abbinando la tradizionale dimensione operativa del diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio con competenze specializzate nel settore dell'impiantistica sportiva.

Durante le giornate di orientamento, gli studenti avranno l'occasione di: Utilizzare AutoCad, uno dei software più usati per la progettazione tecnica, imparando le basi della progettazione assistita al computer. Approfondire il funzionamento e la gestione di impianti e sistemi di sicurezza nei cantieri, una competenza essenziale nel mondo delle costruzioni.

I laboratori interattivi permetteranno ai futuri iscritti di toccare con mano ciò che l'indirizzo offre, scoprendo un percorso formativo capace di coniugare tecnologia, innovazione e operatività. Focus sull'impiantistica sportiva: un'eccellenza del Cardarelli L'Istituto “Vincenzo Cardarelli” ha attivato una curvatura del corso Cat dedicata alla progettazione e manutenzione degli impianti sportivi, un ambito in forte espansione. Grazie alla collaborazione con numerose società sportive, gli studenti possono partecipare a progetti come: Vela, Tiro con l'arco, Atletica leggera, Rugby, Calcio, Spartan race, Fit boxe, Golf, Padel, Tiro con l'arco, Ping pong, Pallavolo, Basket e Pallamano. Queste esperienze non solo arricchiscono la formazione tecnica, ma offrono anche opportunità pratiche per sperimentare sul campo quanto appreso.

Il diploma Cat garantisce molteplici sbocchi professionali e universitari. I diplomati possono intraprendere carriere come geometri, tecnici per la gestione di cantieri e impianti sportivi o proseguire gli studi accedendo a qualsiasi facoltà universitaria, con un vantaggio competitivo nel settore dell'ingegneria e dell'architettura. Un indirizzo che unisce tradizione e innovazione, offrendo competenze richieste dal mercato del lavoro e una solida preparazione per il futuro.

