In occasione della giornata Nazionale della Legalità, organizzata all’Università degli studi della Tuscia e dall’Associazione amici di Giurisprudenza, con il sostegno di Banca Lazio nord e della Camera civile di Viterbo, in ricordo delle vittime di tutte le mafie e per promuovere una cultura condivisa della legalità mediante il dialogo tra università, territorio e scuole, gli studenti dell’Iis Paolo Savi di Viterbo, Melissa Pasqualetti e Michele Natili, sono stati premiati per i migliori elaborati svolti su tematiche relative alla Costituzione. L’evento ha consentito alla comunità studentesca viterbese tutta di approfondire lo studio delle importanti figure istituzionali che hanno fatto della legalità il motore della loro condotta professionale e di vita.

