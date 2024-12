CIVITA CASTELLANA - «Libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi digitali o notebook: c’è tempo fino al 2 agosto per ottenere il contributo del Comune». Ne dà notizia l’assessore all’Istruzione, Simonetta Coletta.

Il sussidio spetta agli studenti residenti nel Lazio, con modello ISEE non superiore a 15.494,00 euro e frequentanti, per l’anno scolastico 2024/2025, un istituto di istruzione secondaria di I e II grado, statale o paritario. Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi digitali o notebook.

Nella categoria libri di testo rientrano: i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole. Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano: software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico) Usb o stampante.

Per ottenere il contributo è necessario presentare la documentazione richiesta e i modelli per l’istanza, reperibili presso le segreterie degli istituti scolastici frequentati, presso l’ufficio protocollo del Comune in piazza Giacomo Matteotti 3 o scaricabili dal sito web dell’ente. Le istanze vanno presentate entro e non oltre il prossimo 2 agosto esclusivamente presso l’ufficio protocollo in piazza Giacomo Matteotti 3, piano terra, in orario di apertura al pubblico.

Le domande possono essere presentate senza giustificativo di spesa (fattura elettronica), il quale dovrà poi però essere inoltrato il prima possibile.

