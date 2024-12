CIVITAVECCHIA – Prestigiosa partecipazione al Festival dell’Economia, che si è svolto dal 22 al 24 maggio a Trento, per gli studenti della 3A Liceo Scientifico Galilei diretto dalla professoressa Loredana Saetta. Quest’anno il concorso “Conoscere la borsa”, promosso per gli istituti superiori dalla Fondazione Ca.Ri.Civ. ormai da alcuni anni e nato a livello europeo da più di un ventennio in Germania, è stato vinto a livello cittadino dagli studenti Sergio Michele Monaldi e Gabriele Scognamiglio. Il progetto “Conoscere la borsa”, volto a svolgere un importante supporto all’educazione finanziaria, è stato introdotto nell’ambito dei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) da cinque anni ed accolto con grande interesse dagli studenti del Galilei. Grazie alla progettazione coordinata dal direttore generale della Fondazione Cariciv Andrea Bargiacchi, infatti, è stato possibile introdurre i partecipanti al complesso quanto affascinante mondo delle transazioni finanziarie con degli incontri preparatori, intermedi e un feedback finale in cui il tutor Bargiacchi, la referente PCTO, la professoressa Annamaria Pucacco e i capisquadra hanno potuto trarre ulteriori spunti per le prossime edizioni.

Entusiasmante la partecipazione al Festival organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia su invito della Cassa di Risparmio di Trento: gli studenti del Galilei si sono cimentati in una simulazione di progetti relativi all’ecosostenibilità insieme ai colleghi delle altre squadre vincitrici provenienti da tutta Italia, hanno svolto una esperienza di immersione nel sociale insieme ai membri della cooperativa “Tutti nello stesso campo” e sono stati premiati sul prestigioso palco dell’ITAS Forum situato nel quartiere avveniristico di Le Albere progettato da Renzo Piano.

Non sono mancate occasioni di incontro con personalità di livello internazionale presenti al Festival come il premio Nobel per l’economia 2006 Edmund Phelps intervistato dal Sole 24 Ore.

«Esperienza significativa e importante per i due studenti del Galilei – hanno commentato la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, della professoressa Pucacco e del direttore generale Andrea Bargiacchi – auspichiamo una presenza dell’educazione finanziaria in ambito scolastico sempre più integrata, non solo nell’ambito del Pcto».