CIVITAVECCHIA L’aula magna dell’istituto Marconi ha ospitato un coinvolgente mattinée teatrale tenuto da Fabrizio Coniglio, attore e regista di talento. Durante l’evento, Coniglio ha saputo scavare nelle fragilità più intime dei presenti, esponendole in forma anonima al pubblico. Attraverso un’interpretazione empatica, ha affrontato queste tematiche, permettendo a ciascuno di immedesimarsi nelle proprie emozioni e vulnerabilità.

L’incontro aveva come obiettivo principale quello di promuovere la consapevolezza tra i ragazzi sull’importanza di rivolgersi a strutture e persone qualificate, supportate anche dalla scuola, per comprendere e accettare ogni parte di sé. La durata dello spettacolo, circa un’ora e mezza, ha reso l’esperienza particolarmente gradevole per il giovane pubblico, grazie alla spigliatezza e alla capacità di attrarre l’attenzione dell’attore.

Con quattro turni di spettacolo, oltre 400 studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare, dimostrando un notevole interesse per la tematica della salute mentale. Questo evento rappresenta un ulteriore passo dell’istituto nel sostenere e sensibilizzare i ragazzi su argomenti così rilevanti.

In aggiunta, Fabrizio Coniglio è stato ospite della redazione di “Radio Marconi Europa”, gestita dagli stessi alunni, dove ha avuto l’opportunità di rispondere a domande e approfondire aspetti della sua personalità e carriera che non sono emersi durante lo spettacolo. Questo incontro ha offerto ai ragazzi l’occasione di interagire direttamente con l’attore e di esplorare ulteriormente le sue esperienze e riflessioni.