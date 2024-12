CIVITAVECCHIA – Il progetto internazionale Erasmus+ “The Future is your challenge” prosegue al Liceo Guglielmotti. Un gruppo di cinque alunne, Irene Vitali, Michela Capitanio, Carlotta Di Matteo, Giorgia Siniscalchi, Camilla Goffi, accompagnate dalle docenti Stefania Bolzicco e Valentina De Vietro, è appena rientrato da Szazalombatta, in Ungheria.

Le studentesse sono state ospiti, nel mese di febbraio, di alunne di un liceo ungherese insieme ad altri studenti polacchi.

Il gruppo internazionale, dopo le mobilità in Polonia e in Italia, ha trascorso una settimana a Százhalombatta, partecipando con grande entusiasmo alle attività proposte dalla scuola partner ungherese sul tema “Internet safety and sustainability”. Gli studenti cittadini, coinvolti in laboratori e conferenze, si sono cimentati in attività di learning by doing finalizzate a promuovere un uso consapevole della rete e a sviluppare senso critico e comportamenti digitali responsabili. Visite guidate a Székesfehérvár, antica capitale ungherese, e a Budapest hanno potenziato l'interazione positiva con persone provenienti da culture diverse, stimolando una partecipazione sociale più attiva e inclusiva.

©RIPRODUZIONE RISERVATA