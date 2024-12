Ambra Di Cosimo*

Lo scorso 8 dicembre, l’ensemble di clarinetti formata dagli alunni delle classi II, III, IV e V del Liceo Musicale Galileo Galilei di Civitavecchia, curata dalla docente di clarinetto professoressa Maria Teresa Saraconi, si è esibita in occasione dell’inaugurazione del mercatino artigianale in piazza Leandra, a Civitavecchia.

Questa mostra, intitolata “Il magico mondo di Natale", è stata un’iniziativa dell’Associazione “Amici del fondo Ranalli” in collaborazione con l’Associazione archeologica “Centum Cellae”.

Tante le decorazioni natalizie artigianali esposte. Durante il pomeriggio dell’8 si è tenuta l’apertura del mercatino, con il discorso del presidente dell’associazione, Maria Grazia Verzani, che ha evidenziato lo straordinario lavoro delle donne in qualunque settore e quindi in quello artigianale, per poi lasciare spazio alla musica.

Il programma musicale è stato molto vario, con brani di compositori classici, come Bach e Mozart, altri di compositori moderni, come De Haan, per poi terminare con brani natalizi, come “Deck the halls” e “Silent Night” dove è stata richiesta la partecipazione del pubblico che ha cantato insieme ai musicisti. Terminato il concerto, ha avuto luogo un buffet per tutti i presenti.

È stato un pomeriggio, dunque, all’insegna della buona musica e dell’artigianato locale.

*IIA Liceo Musicale Galilei