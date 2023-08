VETRALLA – L’istituto comprensivo Andrea Scriattoli capofila del progetto Erasmus + “Enrich” (EuropeaN Routes and Inclusive Cultural Heritage to boostkeyskills and civic engagement), ha da poco ospitato il secondo “Joint Staff Training Event” (JSTE2).

Sono giunte nella cittadina le delegazioni dei docenti delle scuole partner provenienti dal Portogallo e dalla Grecia, rispettivamente: “Agrupamento de Escolas” de Vilela; Peiramatiko Dimotiko Scholeio Diapolitismikis Ekpaideysis Neon Epivaton “Archigeneio”. Il progetto è nato dalla volontà di promuovere alcuni degli itinerari culturali del Consiglio d’Europa, dove l’Italia è rappresentata dalla “Via Francigena”, il Portogallo dal “Cammino di Santiago de Compostela” e la Grecia dalla “Rotta dei Fenici”. La lingua veicolare utilizzata in tutte le attività è l’inglese. La prima fase attutiva è iniziata lo scorso anno scolastico quando gli istituti hanno svolto un contest per la realizzazione del logo del progetto, vinto dallo Scriattoli. Le delegazioni si sono incontrate in Portogallo per il primo “Joint Staff Training Event” (JSTE1) e sono state organizzate a Vetralla le “Passeggiate sulla Francigena”. Nel corrente anno scolastico si è passati alla fase esecutiva con l’attuazione di progetti destinati ad approfondire, partendo dall’ambito storico-artistico locale, le competenze interculturali, digitali, imprenditoriali e trasversali degli alunni, nonché a sviluppare il loro senso di appartenenza all’UE. A conclusione del percorso di quest’anno, è stato ospitato a Vetralla il secondo “Joint Staff Training Event” (JSTE2). Sono giunti dal Portogallo le profesoresse Laurinda Gonzaga Moreirada Silva e Cristina Teixeira Pinto, dalla Grecia il preside Ioannis Tourlidakis e le insegnanti Kyriaki Bella e Sofia Touplikioti. Per lo Scriattoli hanno partecipato alle attività il dirigente scolastico Deborah Puntel, la referente del progetto professoressa Maria Cristina Salcini, la collega di inglese Simona Lanari e un nutrito team di insegnanti. Durante gli incontri sono state mostrate le metodologie di lavoro e le strumentazioni utilizzate nei plessi della Scuola secondaria di 1^ grado di Vetralla e della Scuola primaria e secondaria di 1^ grado di Blera. Nell’ambito delle iniziative di Lazio Innova, i docenti hanno partecipato a Viterbo ad un corso sul metodo Canva per la validazione di idee di impresa. Le delegazioni straniere hanno assistito, inoltre, ad una manifestazione teatrale e musicale organizzata nel sito di Foro Cassio, lungo il tratto vetrallese della via Francigena, grazie alla collaborazione del Comune di Vetralla e dell’assessore Daniela Venanzi. Guidati e supportati delle docenti Maria Laura Oroni, Silvia Coppari, Domenica Sborchia, Anna Bassetti e Valentina Cecchini, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Andrea Scriattoli” hanno messo in scena “Quo vadis, Sigerico?”, rievocazione del passaggio a Vetralla, nel 990, dell’arcivescovo di Canterbury Sigerico. Gli studenti della sezione musicale hanno eseguito un concerto in onore degli ospiti, diretti dai docenti Paolo Tabarrini, Lino Giordani, Paola Trapé e Stefano Silvi. Le tre giornate di lavoro del progetto “Enrich” sono state anche un’occasione di promozione delle bellezze storico-artistiche, naturali e gastronomiche del territorio della Tuscia. Sono state organizzate alcune passeggiate sulla via Francigena, una visita guidata del centro storico medievale di Viterbo, una visita ai giardini rinascimentali di Villa Lante, così come momenti conviviali alla scoperta dei gusti e dei sapori del nostro territorio.