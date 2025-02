FIUMICINO - Un incontro per affrontare i disagi vissuti dagli studenti e mettere sul piatto le azioni possibiliper risolvere le criticità.

Questo il focus dell’incontro istituzionale che il sindaco Mario Baccini avrà nei prossimi giorni con i rappresentanti di Città Metropolitana, i Dirigenti scolastici degli I.I.S Leonardo da Vinci e Paolo Baffi e delle scuole di Ostia,. Il confronto vedrà anche la presenza dell’Incaricato alle Politiche Scolastiche, Roberto Tasciotti.

Gli studenti del territorio fanno da tempo i conti con problematiche relative, in particolare, alla carenza degli istituiti scolastici e la carenza di strutture sul territorio, nonché della distanza di quelli presenti e di alcuni disservizi nei trasporti

Scopo dell’incontro è appunto quello di di formulare una strategia comune che permetta agli studenti di Fiumicino di frequentare le scuole secondarie di II° del territorio, senza disagio. Sul piatto, sarà messa anche la realizzazione di altre scuole una necessità che si fa sentire sempre di più : Fiumicino, infatti, è una città in continua crescita e considerando il costante aumento della popolazione e la scarsità di Istituti Superiori presenti nel Comune di Fiumicino, durante il confronto saranno discusse le proposte dell’amministrazione sulla possibilità di realizzare altre strutture scolastiche. L’emergenza scuole non è una novità: nel febbraio 2024 il sindaco Baccini aveva chiesto l’intervento sindaco di Roma Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, per risolvere la situazione degli istituti scolastici secondari di secondo grado della Città di Fiumicino e l’emergenza che vivono quotidianamente gli studenti che de liceo Leonardo da Vinci, l’I.T.C. Paolo Baffi e le sue succursali. Plessi datati non più agevoli per lo svolgimento delle attività scolastiche e formative. Ma le criticità ci sono ancora. «Per oltre un decennio non sono stati realizzati edifici destinati a scuole secondarie di II° per accogliere gli studenti del territorio, provenienti dalle scuole medie, – dichiara il sindaco. – l’amministrazione comunale ha già sollecitato Città Metropolitana affinché dia inizio alla realizzazione del nuovo liceo ad Isola Sacra. Metteremo in campo tutte le azioni necessarie per evitare che gli studenti si trovino costretti a frequentare Istituti preso altri municipi per mancanza di alternative nel nostro comune».

L’incontro che si terrà a breve avrà lo scopo di sottolinea l'importanza della collaborazione tra diverse istituzioni per affrontare le criticità. Questo approccio integrato è fondamentale per garantire soluzioni efficaci e sostenibili. `Affrontare le criticità scolastiche, infatti, è essenziale non solo per il benessere degli studenti, ma anche per la comunità nel suo complesso.