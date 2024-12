CIVITAVECCHIA – «Oggi a Civitavecchia insieme al collega di Città metropolitana di Roma Capitale Giancarlo Frascarelli e la rappresentante di Lega Giovani Civitavecchia Rebecca Renda accompagnati da Pamela Pierotti siamo andati a far visita al Liceo Guglielmotti di Civitavecchia che negli ultimi giorni causa maltempo tre classi sono state costrette a svolgere lezioni in palestra». Lo scrive sui propri canali social il consigliere metropolitano della Lega Antonio Giammusso all’indomani della visita nella scuola cittadina dove nei giorni scorsi i ragazzi erano tornati a scioperare per evidenziare le problematiche legate all’edilizia scolastica. Non si era fatto attendere l’intervento del consigliere Frascarelli che aveva richiamato all’ordine Città metrolitana, trattandosi di problematiche già vissute negli anni per cui erano stati promessi interventi. «Le perdite - ha continuato Giammusso - sono state ripristinate, ma tutto ciò non basta al prossimo consiglio chiederemo la previsione di una somma importante nel bilancio di previsione». Dello stesso avviso Frascarelli che ha promesso forti sollecitazioni per un intervento più incisivo che possa permettere di porre la parola fine su un capitolo indecoroso legato ad uno degli istituti cittadini.

