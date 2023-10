Giovedì alle 15,30, all’aula Magna del complesso di Santa Maria in Gradi, si terrà la cerimonia di conferimento del diploma di dottorato honoris causa al prefetto Lamberto Giannini, già capo della polizia di stato e ora prefetto di Roma. Il prefetto terrà una lectio magistralis dal titolo: “Terrorismo e sfide future”, sarà un’opportunità per tanti studenti dell’Ateneo di apprendere da chi ha dedicato la propria vita professionale alla lotta al terrorismo, avendo condotto e concluso brillantemente una serie di indagini sulle “Nuove Brigate rosse” responsabili, tra la fine degli anni ’90 e gli inizi del 2000, degli omicidi dei giuslavoristi Massimo D’Antona e Marco Biagi. Le sue indagini hanno inoltre evitato l’attacco contro il vertice G8, in programma alla Maddalena, da parte di una cellula neo-brigatista. Nel 2005 ha arrestato, a Roma, uno dei terroristi che, nel luglio di quell’anno, aveva tentato di farsi esplodere, insieme ad altri complici, nella metropolitana di Londra. Sarà presente il rettore Stefano Ubertini.