CIVITAVECCHIA – Si è conclusa nei giorni scorsi, nel plesso di scuola primaria Don G. Papacchini, nell’ambito del progetto “Civitavechia …colori,odori, suoni e sapori. Alla scoperta delle nostre radici!” l’attività in collaborazione con l’associazione ''Mare Nostrum 2000'', che ha visto gli alunni delle classi 5C e 5D del plesso, coinvolti nel progetto “Un aquilone per Rione”. A voler seguire l'esempio è stata anche la IV D e IV C legate da 2 anni al Palio Marinaro e all'associazione Mare Nostrum 2000.

Sotto la guida del vicepresidente dell’associazione, Vincenzo Ricotta, i ragazzi della V C E V D hanno conosciuto la storia dei Rioni Storici della nostra città e realizzato otto aquiloni rappresentanti i colori dei rioni. Il 22 aprile, in occasione del Palio Marinaro, i ragazzi delle due quinte e quelli delle due quarte hanno partecipato, vestiti con i colori dei Rioni ed esibendo i loro aquiloni alla benedizione degli equipaggi del Palio e alla sfilata ad esso dedicata. Gli alunni del plesso don Papacchini hanno poi esposto i loro lavori sul Palio e su Santa Fermina nella mostra allestita dall'associazione Mare Nostrum nella Rocca al porto.

Durante la tradizionale processione in commemorazione di Santa Fermina gli stessi alunni hanno sfilato con i colori dei Rioni, accompagnati anche dagli alunni della classe IV D del plesso.

Il progetto si è ufficialmente concluso nei giorni scorsi, con la consegna degli attestati di partecipazione ai ragazzi delle due classi e alle insegnanti che hanno aderito alle attività proposte.

La consegna degli attestati si è tenuta presso la scuola Papacchini per mano del presidente dell’Associazione “Mare Nostrum 2000” dott. Ezio Calderai, che ha ringraziato alunni e docenti per aver aderito a questa iniziativa che mira a tenere viva la tradizione del Palio Marinaro civitavecchiese, nonché le radici storiche a cui esso è legato.

Tra l’entusiasmo dei bambini e i ringraziamenti da parte delle insegnanti, si è già rinnovato il sodalizio di collaborazione con l’associazione per il prossimo anno scolastico. Il giorno 24 la classe 4 A del plesso don Papacchini è stata accolta in porto dai soci e dai membri del direttivo della Mare Nostrum per vedere le barche, i remi, i sedili fissi e per conoscere da vicino la bellissima realtà dell'associazione Mare Nostrum (presieduta da Sandro Calderai) e quella del tradizionale Palio Marinaro

"Ancora una volta, con l’adesione al progetto dell’associazione “Mare Nostrum 2000”, l’Istituto Comprensivo Ennio Galice e, nello specifico, Il plesso della scuola Primaria Don G. Papacchini - spiega la responsabile del progetto, Teresa Lucignani - rinnovano la loro attenzione affinché le tradizioni e la cultura appartenenti alla storia della nostra città, diventino patrimonio di conoscenza per i propri alunni".