LADISPOLI - Gli studenti dell’alberghiero in visita al Tar del Lazio nell’ambito del progetto “Il Tar del Lazio per gli studenti: Costituzione, Giudici e Cittadini di domani”. Durante la visita al Tar che si è svolta lunedì 29 gennaio, sono stati illustrati agli studenti i principi costituzionali relativi alla tutela giurisdizionale, grazie all’intervento di avvocati e magistrati del Tribunale. Gli studenti si sono cimentati in una simulazione processuale che li ha visti dibattere un primo ricorso presentato dai genitori di un'alunna a cui era stato attribuito un 7 in condotto, un secondo relativo ad una sanzione disciplinare riguardante un membro delle forze di Polizia e un terzo attinente ad un caso di esclusione concorsuale ai danni di un agente della Guardia di finanza. «È stata una giornata istruttiva e coinvolgente per gli studenti – ha sottolineato la professoressa Lucia Gargiulo – che ha reso concreti concetti e princìpi troppo spesso percepiti come astratti e lontani dalla vita vissuta e dalla quotidianità».

