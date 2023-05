TUSCANIA - Nel corso dell’anno scolastico che sta per concludersi, i carabinieri della compagnia di Tuscania hanno effettuato svariati incontri presso i vari istituti scolastici del territorio, dalla scuola primaria alle scuole superiori, sviluppando il concetto di legalità, di collaborazione tra i cittadini e le istituzioni, quale fondamento di una società civile.

«Gli studenti sono stati sensibilizzati e stimolati sulla necessità di “vivere la legalità”, praticando il rispetto in tutte le sue forme: nei confronti delle persone, delle cose, dell’ambiente, coltivando fiducia verso le istituzioni, poste a baluardo della difesa dei diritti e della dignità di ogni uomo”, prosegue la nota», spigano gli uomini dell’Arma. «Inoltre i ragazzi sono stati sensibilizzati a riconoscere e a combattere i comportamenti devianti, quali l’abuso di sostanze alcoliche, l’uso di sostanze stupefacenti, la violenza in genere, il razzismo, il bullismo, l’omofobia e sollecitati ad un uso consapevole dei social network –proseguono -. Gli incontri sono stati inoltre importante occasione per una sempre maggiore diffusione della cultura della prevenzione delle truffe in danno di persone anziane: i carabinieri hanno invitato i giovani a mettere in guardia i loro nonni e in generale parenti anziani da questo subdolo reato, commesso da persone senza scrupoli che colpiscono gli anziani con l’inganno dei loro affetti più cari».

Gli incontri hanno coinvolto complessivamente 340 alunni di 8 scuole elementari, 490 alunni di 12 scuole medie e 190 studenti delle scuole superiori.