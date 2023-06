CIVITAVECCHIA – “Si può essere amici per sempre”. La canzone dei Pooh, risuonata in un cortile gremito di bambini e famiglie, tornando a respirare l’aria di festa del pre-covid, ha fatto da sfondo ai saluti di fine anno della scuola primaria dell’istituto Santa Sofia di via San Giovanni Bosco. Uno spettacolo finale che ha visto protagoniste le sette classi con circa 150 alunni dalla prima alla quinta elementari pronti a divertire e divertirsi, nello spirito che li ha accompagnati per tutto l’anno, in ogni loro attività.

Partendo dalla fiaba di Pinocchio come filo conduttore e arrivando a “Supereroi” e “Amici per sempre”, nel cortile protagonisti sono stati i valori fondamentali portati avanti e racchiusi nel cuore dei bambini, come importante bagaglio di viaggio nel loro percorso di crescita. Amicizia, rispetto, condivisione, accoglienza: sono solo alcune delle parole veicolate nel corso della serata chiusa con una grande festa.