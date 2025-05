CIVITAVECCHIA – Civitavecchia vince l'ultima edizione, la decime, di Geometriko, il torneo italiano dedicato alle abilità logico-matematiche. Nel corso della finale nazionale svolta a Salerno, gli alunni della scuola Manzi dell'istituto Comprensivo Via XVI settembre, si sono aggiudicati il primo posto oltre a classificarsi tra i primi dieci.

Sul podio di questa decima edizione, le sorelle Giulia e Sara Cuomo, mentre Michele Mengoni e Andrea Canestrelli si sono aggiudicati il quarto posto. «Un importante riconoscimento per la nostra scuola – spiegano dall’IC Via XVI Settembre – e una grande soddisfazione per gli alunni e gli insegnanti».