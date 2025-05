CIVITAVECCHIA – Un’aula gremita, l’emozione dei ragazzi, la soddisfazione di docenti e istituzioni. Si è svolta questa mattina, nella Sala “Gurrado” della Fondazione Cariciv, la cerimonia di premiazione del concorso “Cittadinanza Attiva, cominciamo dalla scuola – 1”, promosso dal Liceo Scientifico e Linguistico “Galileo Galilei” di Civitavecchia con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Un’iniziativa che si inserisce nel solco dei progetti avviati negli anni passati e che ha visto protagonisti gli studenti su temi di grande attualità come l’immigrazione, la conoscenza dell’altro e l’identità europea. Una prosecuzione ideale della fortunata esperienza di “Sono nata per fare l’oceano ma mi tocca fare la goccia”, che aveva portato gli studenti a confrontarsi con la realtà maltese. Stavolta lo sguardo si è spostato verso Bruxelles, cuore pulsante dell’Unione Europea.

Ad aprire la cerimonia è stata la dirigente scolastica professoressa Loredana Saetta, che ha sottolineato il valore di un percorso didattico “che unisce la formazione ai viaggi, all’incontro con culture diverse, stimolando una cittadinanza attiva e consapevole”. Ha poi ringraziato la Fondazione Cariciv per “una collaborazione solida, che da anni ci consente di proporre progettualità concrete e di grande impatto formativo”.

È intervenuta anche la professoressa Carla Melchiorri, ricordando i progetti degli anni precedenti e il lavoro svolto con gli studenti. Due ragazze hanno poi mostrato un video racconto sull’esperienza vissuta a Malta, ricevendo lunghi applausi.

A seguire, la proclamazione dei vincitori da parte del professore Mario Camilletti:

Primo premio : Francesca Mancin

: Francesca Mancin Secondo premio : Olivia Donghi

: Olivia Donghi Terzo premio ex aequo: Beatrice Biso e Francesco Ariolli

Per loro si aprono ora le porte di una nuova esperienza formativa, questa volta diretta a Bruxelles. Un’opportunità che – come ha sottolineato l’onorevole Alessandro Battilocchio, presente in sala – “rappresenta un ulteriore tassello di un percorso educativo che unisce scuola, istituzioni e territorio. Una bellissima pagina di collaborazione e impegno civico che continuerà anche l’anno prossimo con un nuovo progetto europeo”.

Emozionata e convinta anche la presidente onoraria della Fondazione Cariciv, dottoressa Gabriella Sarracco: “Questa è la scuola vera, quella che piace ai ragazzi. Non solo contenuti ma esperienze, confronto, emozioni. Fare scuola così non è semplice, ma è il modo migliore per preparare cittadini del domani”.

In chiusura, le parole dell’ingegnere Gaetano Starace, presidente della Fondazione Cariciv: “Grazie agli insegnanti per l’energia e l’entusiasmo. I vostri progetti ci ispirano. E ai ragazzi, dico: siate sempre così, curiosi e propositivi. Il vostro sguardo è uno stimolo anche per noi adulti”.

