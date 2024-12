TARQUINIA – “Certame cardarelliano 2024”, si tirano le somme per una manifestazione d’eccellenza. L’IISS Vincenzo Cardarelli si complimenta con i vincitori e dà l’appuntamento al prossimo anno. Ecco la classifica completa: 1° classificato: Gianmario Nicastro dell'Istituto “B. Telesio” di Cosenza, 2° classificato: Viviana Manno dell'Istituto “S. Cannizzaro” di Palermo, 3° classificato: Eleonora Panunzi dell'Istituto "M. Buratti" di Viterbo. Grande soddisfazione per la menzione speciale a Chiara Fattori del Cardarelli di Tarquinia. Altri studenti si sono distinti meritando delle menzioni speciali: Vittoria Tizi, dell'Istituto “Pontano - Sansi -Leonardi - Volta” di Spoleto; Emanuela Lo Nigro, dell'Istituto “S. Cannizzaro” di Palermo; Pietro Biello, dell'Istituto “M. Buratti” di Viterbo.

La commissione di valutazione degli elaborati presieduta dal presidente Tiziano Torresi era formata da importanti esperti del poeta: Paolo Marini, Pietro Riga, Daniela Mangione e Fabio Canessa. La manifestazione è stata possibile anche grazie alla sponsorizzazione della Fondazione Carivit, della Fondazione Cariciv, dei Lions club Tarquinia, dell’ISAM, tutti i sindacati di categoria e di altre associazioni della cittadina. “Il lavoro che c’è dietro all’organizzazione di una manifestazione che coinvolge i giovani, nella scuola, è sempre una macchina complessa e mai noiosa. Complessa per noi ha significato di "cura".

Gli studenti che hanno partecipato sono stati bravissimi, dai loro testi si è compresa la sottesa preparazione e noi abbiamo, a nostra volta, preparato il loro arrivo. In queste due posizioni c’è la "cura", l’attenzione e dunque il rispetto.- riferisce la dirigente scolastica Laura Piroli - Abbiamo trascorso tre meravigliosi giorni insieme con relazioni di professori universitari che hanno proposto le loro riflessioni indagando altri aspetti del nostro poeta, scrittore, giornalista”. “Tre frizzanti e colorate giornate – conclude Laura Piroli – passate in fretta, ma che ci hanno gratificato. Ringrazio i dirigenti scolastici, i professori e gli studenti delle scuole che hanno partecipato e do appuntamento alla prossima edizione con tante entusiasmanti novità”.