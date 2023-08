FIUMICINO - Il rientro a scuola si avvicina sempre di più e Il Prof. Roberto Tasciotti informa che fino al 5 ottobre 2023 possono essere effettuate le domande per usufruire del contributo per la spesa dei libri di testo e per i sussidi didattici digitali o notebook o tablet per l’anno scolastico 2023-2024, per gli studenti, residenti nel Comune di Fiumicino, frequentanti Istituti d’istruzione secondaria di I e II grado (Medie e Superiori).

Il requisito familiare è l’indicatore della situazione equivalente (ISEE) non superiore a 15.493.71 euro. Il bando si trova sul sito del Comune di Fiumicino all’albo pretorio on-line- sezione Avvisi pubblici. La domanda può essere effettuata solo on-line. Tutte le informazioni possono essere richieste all’email: diritto.studio@comune.fiumicino.rm.it.